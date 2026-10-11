Gattuso: “Con il Monza ho rivisto la partita con il Milan. Pinamonti? Arriverà il suo momento”

L’intervista post partita di Gennaro Gattuso, questo è il pensiero del mister alla ripresa della Serie A 2026/2027: ecco cosa ha detto dopo Lazio-Monza.

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Le parole di Gattuso nell’intervista post partita di DAZN su Lazio-Monza

“Mi è sembrato di vedere il secondo tempo contro il Milan, abbiamo sbagliato i concetti. Servono cose fatte bene, oggi non arrivavamo mai sulle seconde palle. Dobbiamo migliorare se vogliamo stupire, non possiamo accontentarci di gestire perché non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo andare e fare le cose di cui siamo capaci, quando cambiamo atteggiamento arrivano i problemi. La questione è mentale e di atteggiamento. Romano e Bela erano troppo schiacciati e non arrivavamo mai sulle secondo palle, dobbiamo migliorare sennò siamo costretti a correre di più”.

Gattuso su Pinamonti

“Pinamonti è un ragazzo intelligente che sa cosa vogliamo fare, arriverà il suo momento. In ritiro ha fatto poco ma ci sta, stiamo cercando di fare cose nuove e lo aspettiamo. E’ un ragazzo per bene e sappiamo che ci darà una mano. Oggi ci è andata bene ma non possiamo soffrire in questo modo. Siamo primi? Non c’entriamo niente, viviamo alla giornata e sappiamo le nostre difficoltà. Lo stadio lo vediamo e sappiamo che non è facile: la nostra unica strada è il lavoro. Viviamo alla giornata”.

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