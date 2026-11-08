Gattuso: “Orgoglioso dei ragazzi, Frattesi uno dei migliori in Europa”

Al termine della sfida al Diego Armando Maradona fra Napoli e Lazio, l’allenatore biancoceleste, Gennaro Gattuso ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Gattuso a DAZN post Napoli Lazio

Sulla partita

“Campo difficile, squadra forte. Oggi sono andato nello spogliatoio e c’era un mortorio. Abbiamo fatto un grande primo tempo, mentre nel secondo, nella prima parte, ci hanno schiacciato, ma ci stava. Mi piace che la squadra oggi sia delusa. Siamo orgogliosi di questi ragazzi. Venire qui in un momento del genere non è mai facile, dobbiamo essere soddisfatti. Voglio vedere più sorrisi, per me la prestazione c’è stata anche oggi”.

Su Frattesi

“Frattesi è un capoccione, diventa pazzo. Si sente fuori dalla partita, vuole toccare. In Europa ce ne sono pochi invasori come lui. Lavoriamo sui picchi di velocità per fare cose di questo tipo. Lui dovrebbe farne di più, ma lui si fissa che vuole toccare. Oggi anche nel primo tempo, con queste rotture, corse nello spazio, potevamo fare qualche gol in più. Ci teniamo la prestazione, sono soddisfatto”.

Su Noslin

“Sì, molto. È veemente, quando va in pressione va sempre con grande veemenza. Sta bene fisicamente, mi è piaciuto anche in quella posizione lì. È diventato più ordinato rispetto a quest’estate durante le amichevoli”.

L’intervista ai microfoni ufficiali della Lazio

Sulla partita

“Siamo stati in trincea, potevamo perdere o vincere. Nel primo tempo potevamo fare più gol, nel secondo ci stava la loro reazione. Abbiamo sofferto poi siamo tornati in partita. Potevamo fare scelte diverse, ho ancora in mente Noslin che calcia con Isaksen solo, la palla di Cancellieri appena entrato, è una mattonella che a Zaccagni piace e e potevamo calciare meglio”.

Sul finale e sul Napoli

“Nel finale siamo stati là, potevamo attaccare meglio la profondità e siamo stati piatti. Ma mi piace il fatto che i ragazzi fossero delusi a fine partita, anche se non ci deve essere nessuna delusione: hanno dimostrato grande coraggio e mentalità, siamo stati là con un primo tempo incredibile, poi abbiamo tenuto botta e siamo tornati in partita. Il Napoli ha giocatori forti, che hanno vinto scudetti e Champions. Siamo stati bravi, ci teniamo stretti il punto ma mi è piaciuto la mentalità”.

Sul campionato

“Abbiamo fatto undici gare, ce ne sono ancora tante e dobbiamo dimostrare gara dopo gara. Non guardiamo Inter-Como, dobbiamo capire cosa stiamo facendo e seguir la strada della mentalità. Per un allenatore la cosa più bella è giocare qua a viso aperto, sapevamo che potevamo soffrire qualcosa ma anche loro faticavano a tenerci in alcune fasi. Abbiamo accettato il rischio e mi è piaciuto”.

SU Belahyane e Taylor

“Belahyane? È merito suo, ha switchato. Quando nella vita capisci la priorità per fare questo lavoro è metterci passione, voglia e appartenenza . Create solo. Ci abbiamo lavorato, lui l’ha fatto come tanti altri. Taylor ha giocato mezzo zoppo, tanti atteggiamenti positivi per cui essere soddisfati. Poi vedremo dove arriveremo ma ci sono tantissime cose positive ed è merito di questi ragazzi”.

Sulla prestazione

“Mi tengo la prestazione perché oggi serviva coraggio, era una partita trappola, venivamo da diversi giorni di ritiro. Se guardi la partita di Oporto per 70 minuti hanno giocato bene, se non hai coraggio ti schiaccia là. Hanno veemenza e fisicità, siamo stati bravi a tornare in partita e controbattere colpo su colpo. Merito dei miei ragazzi”.

Sugli infortuni

“Infortuni? Sicuramente Sutalo qualcosa ha al flessore, di Nuno sapevamo che si rischiava. Era contemplato, grazie a lui che ci ha messo impegno e serietà mettendosi a disposizione, poi abbiamo preferito cambiarlo perché non stava benissimo. Contenti di aver recuperato Rovella e Marusic, poi vediamo anche Gudmundsson”.

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