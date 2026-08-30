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Gattuso: “Contro il Genoa partita tosta. Pinamonti? Chi viene lo fa per il progetto”

Published

52 minuti ago

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gattuso intervista pre lazio genoa 2026

Anche Gennaro Gattuso ha rilasciato la sua intervista nel prepartita di Lazio-Genoa, seconda gara di Serie A 2026/2027, la prima all’Olimpico, per i biancocelesti.

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Le parole di Gennaro Gattuso nell’intervista prepartita di Lazio-Genoa

“Oggi giochiamo un’altra partita importante, sappiamo di aver sbagliato quella col Mantova: è stata una sconfitta inaspettata. Fa male vedere lo stadio così vuoto, dobbiamo darci centro e fare le cose per bene, perché quando si vince si sta meglio. Dobbiamo dare continuità. Mi aspetto lo stesso Genoa, una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli. È ben allenato, sa quello che deve fare. Dobbiamo essere bravi a sporcarci, fare una partita tosta con e senza palla, ci verranno addosso. Bisogna farlo anche noi, con forza e coraggio. Sarà sicuramente una partita aperta”.

Gattuso su Pinamonti

“Dobbiamo ringraziare i ragazzi che sono arrivati. La società ha fatto degli sforzi, era impensabile fino a un mese fa. Chi è venuto ha creduto fortemente nel progetto, sono arrivati giocatori importanti e adesso sta a noi riuscire a metterli nelle condizioni migliori”

Gattuso su De Rossi

“Sì. Ha sempre parlato bene di calcio, con grande visione e intelligenza. Me lo aspettavo, perché ha un cervello che funzionava molto bene già quando giocava. Per me non è una sorpresa”.

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3 Udinese 4 2
4 Roma 3 1
5 Inter 3 1
6 Napoli 3 1
7 Lecce 3 1
8 Atalanta 3 1
9 Cagliari 3 1
10 LAZIO 3 1
11 Frosinone 3 2
12 Sassuolo 3 2
13 Como 1 1
14 Torino 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
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