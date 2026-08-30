INTERVISTE
Gattuso: “Contro il Genoa partita tosta. Pinamonti? Chi viene lo fa per il progetto”
Anche Gennaro Gattuso ha rilasciato la sua intervista nel prepartita di Lazio-Genoa, seconda gara di Serie A 2026/2027, la prima all’Olimpico, per i biancocelesti.
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Le parole di Gennaro Gattuso nell’intervista prepartita di Lazio-Genoa
“Oggi giochiamo un’altra partita importante, sappiamo di aver sbagliato quella col Mantova: è stata una sconfitta inaspettata. Fa male vedere lo stadio così vuoto, dobbiamo darci centro e fare le cose per bene, perché quando si vince si sta meglio. Dobbiamo dare continuità. Mi aspetto lo stesso Genoa, una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli. È ben allenato, sa quello che deve fare. Dobbiamo essere bravi a sporcarci, fare una partita tosta con e senza palla, ci verranno addosso. Bisogna farlo anche noi, con forza e coraggio. Sarà sicuramente una partita aperta”.
Gattuso su Pinamonti
“Dobbiamo ringraziare i ragazzi che sono arrivati. La società ha fatto degli sforzi, era impensabile fino a un mese fa. Chi è venuto ha creduto fortemente nel progetto, sono arrivati giocatori importanti e adesso sta a noi riuscire a metterli nelle condizioni migliori”
Gattuso su De Rossi
“Sì. Ha sempre parlato bene di calcio, con grande visione e intelligenza. Me lo aspettavo, perché ha un cervello che funzionava molto bene già quando giocava. Per me non è una sorpresa”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Milan
|6
|2
|2
|Juventus
|6
|2
|3
|Udinese
|4
|2
|4
|Roma
|3
|1
|5
|Inter
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|3
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|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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