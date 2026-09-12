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INTERVISTE

Gattuso: “Contro il Milan bisogna essere aggressivi, Tavares ha qualità tecniche da Real Madrid”

Published

2 ore ago

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Gattuso

Le parole di Gennaro Gattuso nell’intervista prepartita ai microfoni di Dazn, a bordo campo dell’Olimpico prima della sfida fra Lazio e Milan valevole per la quarta giornata di Serie A 2026/2027.

Leggi anche: Rabiot: “Vogliamo tutti dare il massimo per vincere”

L’intervista di Gattuso nel prepartita di Lazio Milan

“I giocatori devono mettere la passione, quello che avete visto da parte della tifoseria oggi è merito dei ragazzi. Siamo usciti dalla Coppa Italia, i ragazzi stanno lavorando con continuità e se oggi c’è un po’ di entusiasmo in più è merito loro. Milan? Dobbiamo essere bravi, loro possono essere bravi quando ripartono, hanno tecnica, hanno sempre 4-5 giocatori in area. A tratti sono aggressivi, a tratti hanno il blocco medio. Dobbiamo essere aggressivi, rispetto per loro, ma se facciamo le cose fatte bene può venir fuori una bella partita. Tavares? Nuno è un giocatore da Real Madrid. Destro, sinistro, velocità. Lui è particolare, ha bisogno dei suoi tempi ma è educato, per bene e bisogna entrargli nella testa. Ci vuole tempo, ma lui sa che è fortissimo. Per le qualità che ha poteva fare 10-12 anni al Real Madrid”.

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5 Milan 7 3
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7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
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