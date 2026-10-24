Gattuso: “Vietato sbagliare la gara contro il Parma”

Le parole di Gattuso prima di Lazio-Parma, ecco l’intervista del tecnico biancoceleste nel prepartita del match numero 8 di Serie A 2026/2027.

LEGGI ANCHE: Il saluto dei tifosi alla squadra prima di Lazio Parma (FT & VD)

Le parole di Gattuso nell’intervista prepartita su Sky di Lazio Parma

“Cominciamo la partita, poi vedremo. Ci inventeremo qualcosa. Sicuramente ci mancano due giocatori importanti, ma oggi non dobbiamo sbagliare l’interpretazione della gara. Servono mentalità e grandissima voglia. Il passo avanti che abbiamo fatto allo Stadium di Torino dobbiamo confermarlo anche qui stasera. Le difficoltà ci sono. Hanno giocatori veloci e dobbiamo stare attenti alle preventive. Servono veemenza e voglia, ma non dobbiamo pensare di poter risolvere la partita nei primi dieci minuti. Ci vuole pazienza”.

Gattuso su DAZN

“I calciatori venivano da un calcio diverso, abbiamo cambiato alcune cose. La partita con la Juve ci ha dato sicurezza, abbiamo rischiato troppo con Milan e Monza, oggi non dobbiamo fallire con la mentalità, è un onore allenarla. Ci serve umiltà, non dobbiamo subire l’evento”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP