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INTERVISTE

Gattuso: “Vietato sbagliare la gara contro il Parma”

Published

57 minuti ago

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Gattuso intervista pre Lazio Parma Serie A 2026

Le parole di Gattuso prima di Lazio-Parma, ecco l’intervista del tecnico biancoceleste nel prepartita del match numero 8 di Serie A 2026/2027.

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Le parole di Gattuso nell’intervista prepartita su Sky di Lazio Parma

“Cominciamo la partita, poi vedremo. Ci inventeremo qualcosa. Sicuramente ci mancano due giocatori importanti, ma oggi non dobbiamo sbagliare l’interpretazione della gara. Servono mentalità e grandissima voglia. Il passo avanti che abbiamo fatto allo Stadium di Torino dobbiamo confermarlo anche qui stasera. Le difficoltà ci sono. Hanno giocatori veloci e dobbiamo stare attenti alle preventive. Servono veemenza e voglia, ma non dobbiamo pensare di poter risolvere la partita nei primi dieci minuti. Ci vuole pazienza”.

Gattuso su DAZN

“I calciatori venivano da un calcio diverso, abbiamo cambiato alcune cose. La partita con la Juve ci ha dato sicurezza, abbiamo rischiato troppo con Milan e Monza, oggi non dobbiamo fallire con la mentalità, è un onore allenarla. Ci serve umiltà, non dobbiamo subire l’evento”.

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4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
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