Il tecnico della Lazio ha Gennaro Gattuso parlato in un’intervista concessa ai microfoni di Dazn nel prepartita della gara col Lecce. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole di nell’intervista pre Lazio Lecce

“Vediamo la squadra tutti i giorni, lavorano bene. Ora avremo partite importanti come questa qui contro il Lecce: Provstgaard veniva da più di 190 minuti con la Danimarca, per questo ho valorizzato chi è rimasto qua. Era giusto così. Doekhi è rimasto fuori ingiustamente nelle scorse partite, oggi ho pensato che fosse giusto rimetterlo in campo. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, e quindi solo a oggi. Facciamo le cose nostre, che vuole dire avere mentalità, voglia di stare in campo e giocare come sappiamo”.

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