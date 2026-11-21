INTERVISTE
Gattuso: “Doekhi fuori ingiustamente nelle ultime partite. Giusto giocasse lui oggi”
Il tecnico della Lazio ha Gennaro Gattuso parlato in un’intervista concessa ai microfoni di Dazn nel prepartita della gara col Lecce. Di seguito le sue dichiarazioni.
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Le parole di nell’intervista pre Lazio Lecce
“Vediamo la squadra tutti i giorni, lavorano bene. Ora avremo partite importanti come questa qui contro il Lecce: Provstgaard veniva da più di 190 minuti con la Danimarca, per questo ho valorizzato chi è rimasto qua. Era giusto così. Doekhi è rimasto fuori ingiustamente nelle scorse partite, oggi ho pensato che fosse giusto rimetterlo in campo. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, e quindi solo a oggi. Facciamo le cose nostre, che vuole dire avere mentalità, voglia di stare in campo e giocare come sappiamo”.
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