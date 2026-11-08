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INTERVISTE

Gattuso: “Oggi per noi è una grande prova. Dobbiamo stare attenti alle ripartenze”

Published

3 ore ago

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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso Lazionews.eu

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida del Maradona contro il Napoli.

Leggi Anche: Gattuso e il nodo rinnovo: Lotito vuole blindarlo, ecco la proposta di prolungamento

Le parole di nell’intervista prepartita di Napoli-Lazio

“Loro hanno qualità e giocatori che possono fare la differenza, per noi è una grande prova. Serve coraggio, andare a prenderli. Se fanno blocco difensivo bisogna stare attenti alle ripartenze. Secondo me la partita va messa su questo piano qua e non subire gli eventi. Dobbiamo battere colpo su colpo. Pinamonti? Deve giocare, metterci entusiasmo e aiutarci quando viene a legare. Col Sassuolo gli è venuta la febbre e l’abbiamo perso per quattro-cinque giorni.”

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