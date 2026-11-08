INTERVISTE
Gattuso: “Oggi per noi è una grande prova. Dobbiamo stare attenti alle ripartenze”
Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida del Maradona contro il Napoli.
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Le parole di nell’intervista prepartita di Napoli-Lazio
“Loro hanno qualità e giocatori che possono fare la differenza, per noi è una grande prova. Serve coraggio, andare a prenderli. Se fanno blocco difensivo bisogna stare attenti alle ripartenze. Secondo me la partita va messa su questo piano qua e non subire gli eventi. Dobbiamo battere colpo su colpo. Pinamonti? Deve giocare, metterci entusiasmo e aiutarci quando viene a legare. Col Sassuolo gli è venuta la febbre e l’abbiamo perso per quattro-cinque giorni.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|6
|11
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|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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