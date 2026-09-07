Gattuso: “Contro l’Udinese è come andare dal dentista”

Intervista prepartita per Gennaro Gattuso che si è espresso così ai microfoni di DAZN appena qualche minuto prima del fischio d’inizio di Udinese-Lazio, ultimo incontro valevole per la giornata numero tre della Serie A 2026/2027.

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Le parole di Gattuso nell’intervista prepartita di Udinese-Lazio

“Continuiamo a fare quello che stiamo facendo, sappiamo dove vogliamo arrivare e i ragazzi credono in quello che è il percorso. Oggi si va dal dentista, è fastidioso e l’Udinese è così per le sue caratteristiche. La squadra è costruita bene. Mi aspetto che andiamo tutti nella stessa direzione. Loro hanno gamba e se giochiamo sotto ritmo saranno 90 e minuti di passione”.

Gattuso su Sky

“Il livello è sempre alto, faccio i complimenti per come stanno arbitrando e la direzione in cui stiamo andando. Giocare cinque-sei minuti in più è importante per il nostro calcio, che diventa più bello e le partite più difficili. Oggi è una di quelle gare: giocare contro l’Udinese è come andare dal dentista, è fastidiosa. Speriamo di riuscire a fare una buona prestazione. Lo step di crescita? Non subire gli eventi, la nostra bravura deve essere questa. Ci sta soffrire contro l’Udinese, ma non deve mancare il coraggio e la voglia di far gol e di andare in pressione. Pinamonti? Non sono importanti i gol ma il collettivo. Non baratto uno che fa 15 gol ma che pensa solo a sé stesso. In questo momento stiamo proseguendo sulla strada del gruppo che deve giocare a viso aperto, mi aspetto questo. I ragazzi che sono venuti qui non l’hanno fatto per me, ma per loro. Ringrazio il club che mi ha dato l’opportunità di prenderli. Loro sapevano dove venivano, noi pensiamo a lavorare, a fare bene e a crescere di partita in partita”.

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