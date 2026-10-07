Gattuso: “Nessuna rivincita, guardo avanti. Mi mancano i tifosi”

Gennaro Gattuso è stato premiato questa sera sul palco del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma, in occasione della dodicesima edizione del Premio Giuseppe Colalucci: il tecnico della Lazio, arrivato all’evento per ricevere il riconoscimento, ha rilasciato un’intervista parlando di vari argomenti, dalla sua esperienza nella Capitale al momento della squadra, passando per il rapporto con i giocatori e la Nazionale.

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L’intervista di Gattuso al Premio Giuseppe Colalucci

Gattuso su Roma

“Se mi piace Roma? Sì, ma devo dire che conosco solo Formello. Dico sempre che Roma è un museo a cielo aperto, di una bellezza incredibile, ma conoscendomi bene so che me la godrò poco perché sono sempre nel centro sportivo con il mio staff. Mia moglie si sta divertendo, le piace girare e spero anche io di conoscerla un po’ meglio”.

Gattuso sull’energia intorno a lui

“Dico sempre che quando ho cominciato a giocare, se avessi dovuto ascoltare la gente avrei fatto un quarto di quello che ho fatto in carriera. Bisogna ascoltare poco e lavorare, credere fortemente in quello che si fa. La passione e la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno. Non ho paura di niente e sinceramente è da un po’ di anni che adotto questo stile qua: leggo poco, non ho social e non si può piacere a tutti. Ho fatto il mio percorso, qualcuno dice che ho lavorato bene, qualcuno dice che ho lavorato male. L’importante è avere la consapevolezza di migliorarsi e lavorare giorno dopo giorno. Dopo si raccoglie quello che si è seminato”.

Gattuso sulla classifica

“Non è la mia priorità. La mia priorità in questo momento è riuscire a dare uno stile di gioco alla squadra e lavorare quotidianamente come si deve. Far capire ai giocatori che la cultura del lavoro è una componente importante. Su questo ci stiamo riuscendo. Sappiamo bene che bisogna confermarsi partita dopo partita, vediamo dove arriveremo”.

Gattuso sui giocatori

“Frattesi e il rapporto simbiotico con i giocatori? Non solo con Davide, da tantissimi anni, da quando ho smesso, il calcio è cambiato e i ragazzi sono cambiati. Che facciamo se non facciamo noi il primo passo? Per me le priorità sono disciplina, orario e rispetto, poi le altre cose le ho modificate. Se mi arrabbio perché vedo un ragazzo con il telefonino perdo solo tempo, loro sono abituati così. Me la faccio andare bene. Oppure se li vedo sul lettino del massaggiatore con il telefonino non posso fare nulla. Hanno più conoscenza di quando giocavamo noi, sono molto più evoluti. Questo ti fa capire che è gente che ne sa, che in giro non li prendi. Se hai bisogno di più tempo per creare un gruppo di lavoro e fargli capire che non siamo tennisti ma una squadra di calcio, forse eravamo più bravi noi. Ma sul resto loro ci hanno superato”.

Gattuso sulla sua carriera

“Nessuna rivincita, il calcio è fatto di episodi. La mia storia dice che perdo una Champions League all’ultima giornata col Napoli a 77 punti e col Milan perdo una Champions con un punto. Ricordate bene Inter-Empoli cosa è successo. Con la Nazionale esco ai rigori dopo aver avuto due o tre palle gol e in dieci. Da giocatore ho avuto una fortuna incredibile, ho vinto partite e trofei che non meritavamo. Adesso vedremo, sono ancora giovane e ho 48 anni. Ho una grandissima esperienza dietro le spalle. Senza piangere, senza guardarsi indietro. Si guarda avanti”.

Gattuso sulla Nazionale

“Nazionale? Mi sono fatto l’idea che è una squadra che ha talento, lo dicevo anche io. Il talento dopo bisogna metterlo a disposizione della squadra, noi abbiamo giocatori forti e penso che Mancini stia facendo un grandissimo lavoro. La prima partita sembrava tutto da buttare via, che eravamo in mezzo a una strada. Poi l’allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. Il nostro calcio sta cambiando un po’, stiamo vedendo il campionato in cui ci sono partite divertenti e squadre che si giocano tutto a viso aperto. Si fischia molto meno, è importante per noi. Ci manca un altro step che sono gli stadi, stadi nuovi per far tornare la gente negli stadi. Ritorneremo. Dobbiamo guardare avanti e migliorare questo aspetto”.

Gattuso sui tifosi

“Mi mancano i tifosi. Penso che non ci sia cosa più bella nell’esultare sotto la Curva. Ho provato l’esperienza a Napoli in pieno Covid e sinceramente non è stato un bel vedere. Era un altro sport. Adesso i tifosi stanno facendo fatica a venire allo stadio, bisogna rispettare i tifosi, però posso dire che giocare all’Olimpico con 55.000 persone e 5.000 fa la differenza. Chapeau a chi sta venendo, bisogna fargli i complimenti. Diciamo che è un qualcosa di diverso”.

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