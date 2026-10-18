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INTERVISTE

Gattuso: “Ci vuole coraggio, andremo forti dal primo minuto”

Published

26 minuti ago

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Gennaro Gattuso

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato poco prima del fischio di inizio del big match contro la Juventus: ecco le parole del mister biancoceleste ai microfoni di DAZN.

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Le parole di Gennaro Gattuso nel pre partita di Juventus Lazio.

“La Juve quando va sugli esterni è pericolosa e ha un grande allenatore. Si può perdere, ma non perché ci viene il braccino, ci vuole coraggio. A tratti ci manca. Andremo forti dal primo minuto, se prendono campo poi rimani là. Ci possono mettere in difficoltà con la loro difficoltà, vediamo cosa faranno ma noi dobbiamo giocarcela. Noi dobbiamo far cambiare i giocatori, entrare nella loro testa, se vogliamo fare questo mestiere. All’inizio volevo smettere, avevo sempre mal di stomaco, ho provato a stare a casa ma il gioco del calcio mi manca troppo. Ho capito che sono un uomo di campo, mi piace, anche quando ho fatto fatica. Non faccio calcoli, ho scelto di venire qua perché l’anno scorso hanno avuto difficoltà, ma avevano potenziale. Speriamo di continuare”.

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