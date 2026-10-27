Connect with us

INTERVISTE

Gattuso: “Ringrazio tutti i nostri tifosi”

Published

38 minuti ago

on

Gattuso intervista Sassuolo Lazio

Prima del calcio d’inizio di Sassuolo Lazio, Gennaro Gattuso ha concesso un’intervista ai bordocampisti per esternare le sue sensazioni sulla gara.

Leggi anche: “Malesani: “Gattuso merita di stare lassù

Le parole di Gattuso nell’intervista pre-Sassuolo Lazio

“Per noi è motivo di orgoglio vedere tuti questi tifosi. Dobbiamo farci trovare pronti, il Sassuolo gioca molto bene e hanno sistematicamente quattro giocatori offensivi verticali che ci possono far male. Ringrazio i tifosi, non è vicino ed è martedì. Per noi è importante, li ringraziamo per la testimonianza di affetto, speriamo di riuscire a fare una gara importante e renderli orgogliosi”.

Gattuso su Aquilani

“Con Aquilani ho un bellissimo rapporto, è sempre stato un giocatore intelligente e lo sta dimostrando anche da allenatore, con un calcio propositivo. Rischia tanto ed è molto preparato, ha fatto bene a Catanzaro e il Sassuolo meritava qualcosa in più. Non mi sorprende, farà una grandissima carriera”.

Gattuso su Belahyane

“Le parole di Belahyane mi fanno piacere ma con undici Gattuso ne vinci poche, puoi portare tanti pareggi al massimo. Ma questa squadra sta dimostrando carattere e voglia di stare in campo, stiamo esprimendo un buon gioco ed è una componente importante. Si chiama umiltà: voglia di sorprendere, di far fatica in campo. Se non abbassiamo questo possiamo continuare così, se iniziamo a giocare di fioretto senza aiutare il compagno diventa tutto più difficile. Questo è il nostro segreto”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
2-1
Finale
Parma
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI