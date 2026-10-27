Gattuso: “Ringrazio tutti i nostri tifosi”

Prima del calcio d’inizio di Sassuolo Lazio, Gennaro Gattuso ha concesso un’intervista ai bordocampisti per esternare le sue sensazioni sulla gara.

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Le parole di Gattuso nell’intervista pre-Sassuolo Lazio

“Per noi è motivo di orgoglio vedere tuti questi tifosi. Dobbiamo farci trovare pronti, il Sassuolo gioca molto bene e hanno sistematicamente quattro giocatori offensivi verticali che ci possono far male. Ringrazio i tifosi, non è vicino ed è martedì. Per noi è importante, li ringraziamo per la testimonianza di affetto, speriamo di riuscire a fare una gara importante e renderli orgogliosi”.

Gattuso su Aquilani

“Con Aquilani ho un bellissimo rapporto, è sempre stato un giocatore intelligente e lo sta dimostrando anche da allenatore, con un calcio propositivo. Rischia tanto ed è molto preparato, ha fatto bene a Catanzaro e il Sassuolo meritava qualcosa in più. Non mi sorprende, farà una grandissima carriera”.

Gattuso su Belahyane

“Le parole di Belahyane mi fanno piacere ma con undici Gattuso ne vinci poche, puoi portare tanti pareggi al massimo. Ma questa squadra sta dimostrando carattere e voglia di stare in campo, stiamo esprimendo un buon gioco ed è una componente importante. Si chiama umiltà: voglia di sorprendere, di far fatica in campo. Se non abbassiamo questo possiamo continuare così, se iniziamo a giocare di fioretto senza aiutare il compagno diventa tutto più difficile. Questo è il nostro segreto”.

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