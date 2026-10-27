Gattuso: “Dobbiamo continuare a pedalare. Le parole di Inzaghi? Un onore”

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel postpartita della sfida col Sassuolo vinta per 2-6 dai biancocelesti.

Leggi Anche: Turati ipnotizza tutti! Due rigori su due sbagliati dalla Lazio al Mapei

Le parole di Gattuso nell’intervista post Sassuolo-Lazio

“Mi porto a casa la mentalità. La verità è che quando non siamo aggressivi dobbiamo imparare a fare blocco difensivo. Il Sassuolo è molto pericoloso e noi su questo aspetto non siamo stati molto bravi, ci ha aiutato che sono rimasti in 10. Però penso che quando lavori bene con le catene mettiamo in difficoltà gli avversari. La classifica non bisogna guardarla sennò ti viene il mal di testa. Pensiamo partita dopo partita.

Sono superstizioso ma poi bisogna guardare la realtà. Se pensiamo che vogliamo gestire…come vogliamo gestire un attimo andiamo in difficoltà, bisogna andare e creare le situazioni che stiamo creando. Ancora una legnata nei denti non l’abbiamo presa, vedremo quando succederà, per questo non mi voglio sbilanciare. C’è solo una strada, quella del lavoro. Le parole di Inzaghi? Mi fa piacere, lo ringrazio. Sinceramente la sua Lazio era forte, erano fastidiosi, la ricordo bene. Ringrazio Simone, per me è un onore. Se lo dice lui è importante per me e per la squadra. Noi tre mesi fa siamo usciti al primo turno della Coppa Italia e il Mantova non ha rubato nulla. Per questo dobbiamo essere bravi quando arriveranno certi momenti. In questo momento pedaliamo bene e speriamo di continuare così.”

Le parole di Gattuso nell’intervista post Sassuolo-Lazio a LSC

“Sono soddisfatto, era anche una novità per noi l’infrasettimanale. C’era preoccupazione, non abbiamo fatto turnover e ho cambiato solo un giocatore. C’è grande soddisfazione, siamo stati avvantaggiati quando sono rimasti in 10. Venivamo già dall’esperienza di due settimane fa contro il Monza dove abbiamo sofferto le pene dell’inferno. Oggi abbiamo fatto un altro step, siamo entrati con un modo che mi piace molto. Tanta roba”.

“Non guardiamo la classifica sennò ci ubriachiamo di felicità e ci gasiamo, dobbiamo pensare al nostro percorso per fare le cose in un certo modo. Quando cominciamo a non essere veementi sulle pressioni degli avversari diventiamo vulnerabili, mi diranno si può fare? Se non si fa si rompono le linee, non rompete sui centrali. Oggi li abbiamo messi in difficoltà sulla catena di destra e di sinistra, però con la qualità che hanno ti possono mettere in difficoltà. Oggi dovevamo migliorare questo aspetto, ma la squadra è viva. Si diverte e va”.

“Taylor oggi era incazzato un po’ perché l’ho sostituito a fine primo tempo, ma aveva preso l’ammonizione e non volevo dare un vantaggio a loro. Dele-Bahsiru sta spingendo, ma Taylor è un giocatore che sta sempre al posto giusto e vede cose che noi umani non vediamo. È tanta roba”.

“È una squadra scomoda che ti palleggia in faccia, se ti ruba palla va subito in verticale. È normale che siamo stati bravi, sapevamo che se avessimo costruito in un certo modo li avremmo messi in difficoltà ma qualcosa devi lasciare. Però secondo me siamo stati per venticinque minuti non siamo stati bravi a pizzicare davanti, siamo stati una via di mezzo e potevamo fare meglio. C’era preoccupazione da parte mia, abbiamo preparato la partita in sala video. Non siamo andati in campo. Sono stati bravi a capire che partita fosse”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP