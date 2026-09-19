INTERVISTE
Gattuso: “Quando alleni la Lazio c’è sempre pressione. Condoglianze alla famiglia di Mazzola”
Ecco quel che ha detto l’allenatore biancoceleste Gennaro Gattuso, nell’intervista prima del calcio d’inizio di Venezia Lazio.
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L’intervista a Gennaro Gattuso prima di Venezia Lazio
“Prima di iniziare voglio esprimere un ricordo a Sandro Mazzola: è un pezzo di storia che se ne va. Condoglianze alla famiglia”.
“La Lazio non deve peccare di presunzione, perché il Venezia è una squadra che meritava qualcosa in più e che ha giocatori che possono metterti in difficoltà. Anche se sbagliamo dobbiamo stare sul pezzo perché di partite facili non ne esistono”.
Gattuso sulla classifica
“Quando alleni la Lazio la pressione c’è sempre. Noi non dobbiamo vedere le classifiche e ciò che fanno gli altri ma creare il nostro DNA, che dev’essere quello di non mollare mai”.
Gattuso sulla preferenza di Noslin a Pinamonti
“Profondità, freschezza fisica. In questo momento abbiamo bisogno di questo da tutti. Pinamonti in 20 giorni al Sassuolo ha fatto poco, ha lavorato a bassa intensità perché voleva andare via. Ma per noi resta importante. Con i 5 cambi avrà modo di entrare e cambiare la partita”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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