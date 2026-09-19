Connect with us

INTERVISTE

Gattuso: “Quando alleni la Lazio c’è sempre pressione. Condoglianze alla famiglia di Mazzola”

Published

3 ore ago

on

Gennaro Gattuso

Ecco quel che ha detto l’allenatore biancoceleste Gennaro Gattuso, nell’intervista prima del calcio d’inizio di Venezia Lazio.

Leggi anche: “Amorim: “Proviamo sempre a dominare, lo abbiamo fatto anche contro la Lazio

L’intervista a Gennaro Gattuso prima di Venezia Lazio

“Prima di iniziare voglio esprimere un ricordo a Sandro Mazzola: è un pezzo di storia che se ne va. Condoglianze alla famiglia”.

“La Lazio non deve peccare di presunzione, perché il Venezia è una squadra che meritava qualcosa in più e che ha giocatori che possono metterti in difficoltà. Anche se sbagliamo dobbiamo stare sul pezzo perché di partite facili non ne esistono”.

Gattuso sulla classifica

“Quando alleni la Lazio la pressione c’è sempre. Noi non dobbiamo vedere le classifiche e ciò che fanno gli altri ma creare il nostro DNA, che dev’essere quello di non mollare mai”.

Gattuso sulla preferenza di Noslin a Pinamonti

“Profondità, freschezza fisica. In questo momento abbiamo bisogno di questo da tutti. Pinamonti in 20 giorni al Sassuolo ha fatto poco, ha lavorato a bassa intensità perché voleva andare via. Ma per noi resta importante. Con i 5 cambi avrà modo di entrare e cambiare la partita”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP 

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 Cagliari 12 5
4 Como 10 4
5 LAZIO 10 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI