Gautieri: “Lazio fa un gioco bello da vedere, il merito è di Gattuso”

In un’intervista esclusiva a TMW, l’allenatore ed ex attaccante Carmine Gautieri ha trattato vari temi, tra i quali ha analizzato il gioco della Lazio e il merito del lavoro di mister Gattuso. Ecco cosa ha detto.

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Le parole di Carmine Gautieri nell’intervista sulla Lazio e Gattuso

“Gioca un calcio bello da vedere. Ci sono meno pressioni perché gioca con poco pubblico. Ma bisogna dare merito al lavoro di Gattuso, sta facendo giocare bene la sua squadra”.

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