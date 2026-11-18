Carmine Gautieri, intervenuto ai microfoni di TMW, ha fatto il punto sulla situazione del campionato in vista della ripresa della stagione, soffermandosi anche sul momento della Lazio, attualmente in testa alla classifica, commentando il lavoro svolto da Gattuso e chi secondo lui si giocherà lo scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni:

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Le parole di Gautieri nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Bisogna fare i complimenti a Gattuso per il primo posto e perché gioca un bel calcio fatto di equilibrio e transizioni. Poi lo Scudetto se lo giocheranno Inter e Roma, ma la Lazio merita i complimenti”.

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