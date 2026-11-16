Gene Gnocchi ironizza: “Lazio? Ha avuto fortuna. I giocatori non hanno ancora capito gli schemi”

Gene Gnocchi ha commentato col suo noto fare ironico la prima posizione in classifica della Lazio in Serie A, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

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“La Lazio di Gattuso in cima al campionato? Ha avuto fortuna. I suoi giocatori non hanno ancora capito gli schemi”. Poi sull’aquila Olimpia: “Sì noi abbiamo in trasmissione una ragazza molto brava, si chiama Camilla Spinelli. Lei è laziale ed è stata ingaggiata da Lotito per curare l’aquila Olimpia… Solo che siccome Lotito non la pagava, se l’è mangiata! Però è pentita…”.

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