Connect with us

INTERVISTE

Gene Gnocchi ironizza: “Lazio? Ha avuto fortuna. I giocatori non hanno ancora capito gli schemi”

Published

4 ore ago

on

I giocatori della Lazio festeggiano un gol segnato in Serie A Lazionews.eu

Gene Gnocchi ha commentato col suo noto fare ironico la prima posizione in classifica della Lazio in Serie A, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Leggi Anche: Il segreto della Lazio di Gattuso è l’attacco: lo dicono i numeri

Il commento di Gene Gnocchi sulla Lazio capolista

“La Lazio di Gattuso in cima al campionato? Ha avuto fortuna. I suoi giocatori non hanno ancora capito gli schemi”. Poi sull’aquila Olimpia: “Sì noi abbiamo in trasmissione una ragazza molto brava, si chiama Camilla Spinelli. Lei è laziale ed è stata ingaggiata da Lotito per curare l’aquila Olimpia… Solo che siccome Lotito non la pagava, se l’è mangiata! Però è pentita…”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI