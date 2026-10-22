INTERVISTE
Avv. Gentile: “L’audio di Lotito? Usato solo per gettare fango su di lui”
L’avvocato Gian Michele Gentile, legale di Claudio Lotito, in un’intervista all’Adnkronos ha annunciato di aver presentato un esposto in procura in relazione alla diffusione dell’audio delle parole del presidente della Lazio dinanzi ai pm.
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Le parole dell’avvocato Gentile nell’intervista sulla diffusione dell’audio di Lotito con i pm
“(Ho presentato, ndr) un esposto in procura e anche al presidente del tribunale. E’ una cosa che indigna, oltre che un problema etico. Una pubblicazione fatta solo per diffamare la figura di Lotito e gettare fango contro di lui. Si è diffuso un atto del processo allo scopo di ridicolizzare la persona offesa da questi gravi reati”.
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