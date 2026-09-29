INTERVISTE
L’avvocato di Lotito: “Nessun rapporto tra Bisignani e il mio assistito”
In merito all’inchiesta per aggiotaggio, l’avvocato di Claudio Lotito, Gian Michele Gentile, in nome e per conto del suo assistito, ha negato l’esistenza di rapporti fra il presidente della Lazio e Luigi Bisignani, che al contrario sostiene di essere legato al senatore da un’amicizia: ecco le parole del legale nell’intervista riportata da adnkronos.
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Le parole di Gentile nell’intervista sul rapporto fra Lotito e Bisignani
“In merito a quanto riportato sulle dichiarazioni rese oggi al pubblico ministero dal signor Bisignani, tengo a precisare che il mio assistito non ha mai intrattenuto con lui rapporti né d’affari né di amicizia. La trattativa con J.P. Morgan cui Bisignani fa riferimento non è mai esistita: si tratta di una vera e propria invenzione”.
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