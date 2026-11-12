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Lotito ci crede, la multiproprietà si avvicina? Ecco le parole dell’Avv. Gentile

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5 ore ago

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L’avvocato Gian Michele Gentile, legale di fiducia di Claudio Lotito, fa il punto sulla questione multiproprietà per Lazio e Reggina e si mostra ottimista. Ecco cosa ha svelato e quali sono gli scenari all’orizzonte.

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Le parole dell’Avv. Gentile nell’intervista sulla multiproprietà per Lazio e Reggina

Gian Michele Gentile, legale del presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Touring 104, e tra i tanti temi toccati viene messo in risalto anche quello della multiproprietà. A seguire le sue parole.

“Multiproprietà? L’ostacolo si supera con una riforma delle Noif. Secondo l’idea di Claudio Lotito, è un modo per valorizzare calciatori italiani in ottica Nazionale. Prendendo spunto dalla Salernitana. Con calciatori arrivati dalla Serie C fino alla Serie A. Poi Lotito ha dovuto svendere la Salernitana. L’obiettivo della riforma è di far partecipare e crescere numerosi calciatori, che non avrebbero tale possibilità se continuassero a giocare in traballanti realtà di Lega Pro. Senza sbocchi professionali. Non è una riforma per Lotito”.

“Lotito non fa le cose tanto per farle. Se ha preso la Reggina, è per farle ottenere il miglior risultato. Il problema sarà quello di eliminare il divieto di multiproprietà. Una riforma consentirebbe l’accesso alla Serie C. La trattativa per la Reggina è stata sentimentale. La famiglia di Lotito ha origini calabresi. Il sindaco di Reggio Calabria ha premuto moltissimo per raggiungere un accordo. Abbiamo verificato la situazione, sia pure sommariamente. La società che fa capo a Lotito si è impegnata a sanare le passività. Tutto nel giro di 10 o 15 giorni, con grande soddisfazione di tutti. Le pendenze? Stipendi non pagati e anticipazioni degli ex soci. Roba ordinaria, compatibile con la gestione di una società di calcio in difficoltà sportiva. La Rhegium è stata creata da Lotito”.

“Se siamo moderatamente ottimisti per la soluzione sulla multiproprietà? Direi più che moderatamente. Vedrete che le cose programmate andranno in porto. Tempistica? C’è una scadenza, al termine di questa stagione. L’interesse sulla multiproprietà non è solo di Claudio Lotito. Anche i grandi club del Nord, se si apre la strada, ricorreranno a questo vivaio più forte. Credo che, vincendo il campionato, la Reggina con molta probabilità arriverà in Serie C”.

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