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INTERVISTE

Giaccherini: “Io avrei convocato Zaccagni, nel suo ruolo è il più forte”

Published

2 ore ago

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Mattia Zaccagni

Negli studi di DAZN, prima della gara tra Monza e Sassuolo, l’ex attaccante Emanuele Giaccherini ha concesso un’intervista per commentare le convocazioni di Roberto Mancini con la Nazionale italiana: per lui è una grande sorpresa che in lista non ci sia Mattia Zaccagni, il capitano della Lazio.

Leggi anche: “La Lazio pensa già al dopo Venezia: in programma un’amichevole nella sosta?

L’intervista a Giaccherini e il suo parere su Zaccagni fuori dalle convocazioni

“Certamente avrei chiamato Zaccagni, perché giocando 4-3-3 per me è il migliore sulla fascia sinistra. Vedo Cambiaghi, Raspadori che potrebbero giocare lì… Ma per come sta il capitano della Lazio, e per quello che può dare con questo modulo, è il più forte. Mi stupisce il fatto di non vederlo”.

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