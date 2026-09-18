Giaccherini: “Io avrei convocato Zaccagni, nel suo ruolo è il più forte”

Negli studi di DAZN, prima della gara tra Monza e Sassuolo, l’ex attaccante Emanuele Giaccherini ha concesso un’intervista per commentare le convocazioni di Roberto Mancini con la Nazionale italiana: per lui è una grande sorpresa che in lista non ci sia Mattia Zaccagni, il capitano della Lazio.

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L’intervista a Giaccherini e il suo parere su Zaccagni fuori dalle convocazioni

“Certamente avrei chiamato Zaccagni, perché giocando 4-3-3 per me è il migliore sulla fascia sinistra. Vedo Cambiaghi, Raspadori che potrebbero giocare lì… Ma per come sta il capitano della Lazio, e per quello che può dare con questo modulo, è il più forte. Mi stupisce il fatto di non vederlo”.

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