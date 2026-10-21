Giaccherini: “La Lazio ha dominato la partita con la Juventus”

L’ex calciatore Emanuele Giaccherini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della sfida tra la Juventus e la Lazio. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Giaccherini su Juventus Lazio

Sulla Juventus

“Per la Juve è forse uno dei momenti più difficili e più bassi degli ultimi vent’anni. Tolte le parentesi di Motta e Tudor, mi sembra che i punti in classifica in queste prime sette partite siano ancora inferiori rispetto alle passate stagioni. Diciamo che la sconfitta con la Lazio ha appesantito ancora di più l’ambiente, oltre la classifica, perché è stata una sconfitta diversa rispetto a tutte le altre”.

Sulla partita

“C’è stato un dominio totale da parte della Lazio, non ci sono state idee della Juve. Non ho visto un leader in campo e anche Bremer, che è il capitano di questa squadra, l’ho visto in grande difficoltà sia a livello tecnico ma anche nel modo di gestire. Le cose che ha detto nel post partita, secondo me, evidenziano una mancanza di lucidità da parte sua e un po’ di tutto l’ambiente”.

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