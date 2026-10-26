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Giacomelli: “Rigore su Frattesi? C’è contatto ma il VAR ha fatto bene”

Published

1 ora ago

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Giacomelli intervista rigore Frattesi

Frattesi può reclamare un calcio di rigore in Lazio-Parma, ma l’arbitro e il VAR hanno preferito non fischiare niente: in questa intervista per il canale YouTube di Calvarese, ex arbitro, a parlarne è stato l’ex direttore di gara Giacomelli.

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Le parole di Giacomelli nell’intervista sul rigore di Frattesi

“La caduta di Frattesi è innaturale e in avanti, ti induce a pensare alla simulazione. In realtà il contatto c’è stato, sia la trattenuta che soprattutto sotto con le gambe. In questo caso però il VAR fa bene a tacere e a non intervenire. Poi qui siamo all’inizio della partita, un arbitro meno esperto pensa che una decisione del genere abbia un peso. Vuoi essere davvero sicuro del rigore, soprattutto se sei più giovane. Può darsi che abbia pensato di non darlo perché peserebbe di più nell’economia della partita”.

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