Gianni Di Marzio valuta i ritorni in Serie A: bene Sarri

LAZIO INTERVISTA DI MARZIO – Il campionato che verrà si prospetta tra i più avvincenti degli ultimi anni. Almeno per ciò che riguarda le panchine. Quasi tutte le squadre di vertice, e non solo, hanno cambiato guida tecnica, richiamando in Italia allenatori del calibro di Sarri, Allegri, Mourinho e Spalletti. Raggiunto dai microfoni di TMW Radio, mister Gianni Di Marzio ha parlato proprio di questa tematica.

Le parole di Di Marzio

“Quale ritorno in panchina inciderà di più? Allegri potrà incidere molto sulla Juventus e ricreare quell’entusiasmo che si era perso. Se arriva Locatelli e un’alternativa a Morata, Allegri saprà fare molto bene. Sarri farà giocare molto bene la Lazio, la tattica è il suo pallino. Inzaghi dovrà metterci una marcia in più all’Inter”.