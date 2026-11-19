L’ex centrocampista della Lazio, Giuliano Giannichedda, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato delle prestazioni della Lazio in questa prima parte di campionato e sull’impatto di Gattuso alla guida della squadra. Ecco le sue parole.

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Le parole di Giannichedda nell’intervista su Gattuso

“Gattuso sta facendo molto bene, se uno leggeva la rosa a inizio anno, nessuno si aspettava un andamento del genere. È stato bravo a entrare nella testa dei giocatori, però se leggi la rosa chi si aspettava la Lazio lì? Bisogna ammetterlo”.

“Quando alleni Milan, Lazio, Napoli, se lo fosse stato non sarebbe stato in questi club in Serie A. Sicuramente il suo percorso personale ha aiutato, l’esperienza serve a quello. Per me è un buon allenatore”.

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