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INTERVISTE

Giannichedda: “Gattuso bravo a fare di un limite un pregio. E’ entrato nella testa dei giocatori”

Published

21 minuti ago

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Gennaro Gattuso a bordo campo durante una partita della Lazio Lazionews.eu

L’ex calciatore ed allenatore Giuliano Giannichedda, ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW Radio, nella quale tra gli argomenti trattati ha risposto anche ad una domanda sulla Lazio di Gattuso.

Leggi Anche: Zaccagni out dai convocati di Mancini, Piscedda: “Non bastano poche partite”

Le parole di Giannichedda sulla Lazio

“Lazio? E’ una delle sorprese di questo inizio di campionato. Gattuso è stato bravo a fare di un limite un pregio. Servirà unità, ricreare entusiasmo. E’ entrato nella testa dei giocatori, che lo seguono. E’ stato bravo a compattare il gruppo.”

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