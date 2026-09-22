INTERVISTE
Giannichedda: “Gattuso bravo a fare di un limite un pregio. E’ entrato nella testa dei giocatori”
L’ex calciatore ed allenatore Giuliano Giannichedda, ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW Radio, nella quale tra gli argomenti trattati ha risposto anche ad una domanda sulla Lazio di Gattuso.
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Le parole di Giannichedda sulla Lazio
“Lazio? E’ una delle sorprese di questo inizio di campionato. Gattuso è stato bravo a fare di un limite un pregio. Servirà unità, ricreare entusiasmo. E’ entrato nella testa dei giocatori, che lo seguono. E’ stato bravo a compattare il gruppo.”
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