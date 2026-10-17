Connect with us

INTERVISTE

Giannichedda: “Lazio forte e libera di testa, la Juventus non può sbagliare”

Published

3 ore ago

on

Giannichedda intervista Juventus Lazio

Giuliano Giannichedda, doppio ex di Lazio e Juventus, nel corso di un’intervista a Radio Bianconera ha parlato della sfida dello Stadium: ecco le sue parole.

Leggi anche: Mandas in estate poteva finire alla Juventus, ora la sfida da titolare: il retroscena

Le parole di Giannichedda nell’intervista su Juventus Lazio

La Lazio è la sorpresa del campionato, al di là della squadra che negli 11-12 è buonissima, ma con tutti i problemi che ci sono all’interno non ci si aspettava potesse fare così. Viene libera di testa, per stupire ancora. Chi gioca a testa libera è molto pericoloso. La Juve un piccolo passo falso lo ha già fatto, dovrà fare la partita e vincerla. Se non fai bottino pieno cominci a staccarti dalle altre. E dopo è difficile recuperare tutte quelle che ti superano

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
18 Genoa 4 6
19 Fiorentina 4 6
20 Venezia 0 6
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI