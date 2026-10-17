Giannichedda: “Lazio forte e libera di testa, la Juventus non può sbagliare”

Giuliano Giannichedda, doppio ex di Lazio e Juventus, nel corso di un’intervista a Radio Bianconera ha parlato della sfida dello Stadium: ecco le sue parole.

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Le parole di Giannichedda nell’intervista su Juventus Lazio

“La Lazio è la sorpresa del campionato, al di là della squadra che negli 11-12 è buonissima, ma con tutti i problemi che ci sono all’interno non ci si aspettava potesse fare così. Viene libera di testa, per stupire ancora. Chi gioca a testa libera è molto pericoloso. La Juve un piccolo passo falso lo ha già fatto, dovrà fare la partita e vincerla. Se non fai bottino pieno cominci a staccarti dalle altre. E dopo è difficile recuperare tutte quelle che ti superano

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