Giannichedda: “Juve-Lazio? Difficile fare un pronostico, Tavares l’uomo in più”

Altra intervista per Giuliano Giannichedda, ai microfoni di TuttoJuve.com, per parlare della sfida di domani sera fra Lazio e Juventus e del terzino biancoceleste, Nuno Tavares. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Giannichedda su Juventus Lazio

Giannichedda sulla stagione della Lazio

“La Lazio sta bene, ha entusiasmo e vuole continuare la striscia positiva. L’allenatore e i giocatori hanno trovato l’alchimia giusta, quindi i biancocelesti cercheranno di perseguire a Torino i propri principi di aggressività e compattezza. Credo che vorranno trovare subito le combinazioni sugli esterni, a mio parere le armi migliori che la squadra di Gattuso può mettere in campo. Non me l’aspettavo di trovarla in vetta, ma nell’undici è una buonissima squadra e possono dare fastidio a tutti. E nel momento di difficoltà sono riusciti a trovare un portiere che è stato in grado di parare tutto, questo chiaramente ha dato fiducia anche alla difesa. Quando il collettivo è in fiducia, può sempre dare fastidio”.

Su Tavares

“Alla Juve sarebbe sarebbe servito Tavares, anche perché si è trovata spiazzata con l’infortunio di Cambiaso a fine agosto e ha dovuto adattare Celik a piede invertito. Tavares è un giocatore che arriva dall’Arsenal, per cui è già forte di suo e non bisogna a mio parere giudicarlo perché non è andato bene. Ha avuto le sue difficoltà e i suoi infortuni, qui sta trovando continuità e grosse prestazioni anche per la fiducia dell’allenatore. Per me sono stati bravi a tirarlo su e a rivitalizzarlo, ora come dicevo sta facendo la differenza”.

Sul pronostico

“La Lazio giocherà spensierata, perché tutto ciò che uscirà da Torino sarà tanto di guadagnato. Pronostico? Partita da tripla, difficile fare una previsione prima. I bianconeri devono dimostrare di fare la Juve in campionato, soprattutto in casa”.

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