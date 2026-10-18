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Giannichedda: “Juve contro la Lazio può avere difficoltà. Spalletti deve ancora trovare la quadra”

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1 ora ago

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I giocatori della Lazio in posa prima di una partita Lazionews.eu

Giuliano Giannichedda è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in qualità di doppio ex della sfida che questa sera andrà in scena tra Juventus e Lazio a Torino. Di seguito il suo pensiero.

Leggi Anche: I convocati di Gattuso per Juventus Lazio: presente Pellegrini

Le parole di Giannichedda verso Juventus-Lazio

“Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, qualcosa di incredibile. Complimenti a loro, hanno un’identità ben chiara. La Juve può avere delle difficoltà, è una squadra nuova e Spalletti deve ancora trovare la quadra per riportarla ad alti livelli.

Nessuno si aspettava questa Lazio, ma ho notato l’entusiasmo dei giocatori nel seguire Gattuso. È entrato nella testa dei giocatori, che se vogliono riportare la gente allo stadio dipende tutto da loro. Non so per quanto continueranno così, ma con questa voglia e questo entusiasmo possono togliersi grandi soddisfazioni.”

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