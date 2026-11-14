INTERVISTE
Giannitti controcorrente: “La Lazio lotterà per lo scudetto fino alla fine con Inter e Roma”
L’ex direttore sportivo tra le altre del Frosinone Marco Giannitti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, nella quale ha risposto anche ad una domanda sulla Lazio prima in classifica.
Leggi Anche: Tare: “Felice per la Lazio di oggi. Ho un legame forte con questo club. Senza il Covid avremmo vinto lo scudetto”
Le parole di Giannitti sulla Lazio
“Lazio prima? Si, anche con merito. Gattuso ha rivitalizzato un gruppo che l’anno prima non si era espresso granché. Lotterà fino alla fine per lo scudetto con Inter e Roma. Sì, questa Lazio ha entusiasmo per lottare fino in fondo.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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