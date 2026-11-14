Gila: “Quando ero alla Lazio, sono andato dallo psicologo”

Mario Gila, ex Lazio oggi al Milan, ha concesso un’intervista al podcast The Chamber, per un’iniziativa rossonera legata al benessere mentale. Il difensore ha posto il focus sull’importanza di questa dimensione, anche per un calciatore di Serie A che, da fuori, sembra un privilegiato con pochi problemi personali.

Leggi anche: “Che weekend per il settore giovanile della Lazio“

L’intervista con Mario Gila sull’importanza del benessere metale

“Un calciatore tende sempre ad avere la mente attiva. È una professione che comporta un grande dispendio di energie mentali. Io cerco spesso di trovare situazioni in cui riesco a entrare in contatto con me stesso. Cerco di ritrovare quel Mario che a volte si perde un po’ a causa del lavoro che fa. Nel nostro mestiere, volenti o nolenti, ci allontaniamo un po’ da noi stessi. Per come vedo questa professione, ci sono tante situazioni da gestire, come ti comporti fuori dal campo per esempio. Siamo calciatori 24 ore su 24: l’alimentazione, la preparazione atletica, gli allenamenti”.

“Devo tenere tutto sotto controllo per arrivare al weekend al 100%. La perfezione ti sfinisce, è estenuante, e credo anche noiosa fino a un certo punto. Non vedi una persona fino in fondo, la sua essenza più autentica. Per molto tempo sono stato così. Adesso sto accettando più le persone per come sono, a capire il loro momento”.

Gila e il suo personale aneddoto sul benessere mentale

“All’inizio della mia carriera in Italia ho attraversato un periodo duro e ho toccato il fondo. Grazie a uno psicologo sono riuscito a superarlo. Prima ero molto duro con me stesso, non mi concedevo di sbagliare. Se sbagliavo mi giudicavo in negativo. Ora invece sento che l’errore fa parte del mestiere, è un qualcosa che ti aiuta a migliorare, a crescere. Lo affronto con serenità. Riesco a elaborarlo molto meglio dentro di me. Bisogna poi trovare una soluzione a quell’errore, sia a livello professionale che privato. Se guardo una situazione negativa da una prospettiva positiva, cambia tutto ciò che ruota intorno all’errore. Tutto quel rumore smette di essere rumore e si trasforma in calma”.

“È normale commettere un errore più di una volta. In quel momento penso che trattarti con gentilezza e capire ciò che è successo sia la strada giusta per non cadere nella negatività. Anzi, cercare di sentirti in pace”.

Gila sull’importanza di chiedere aiuto

“Sono andato dallo psicologo nei momenti in cui sapevo di non poterne uscire da solo. Alla fine noi siamo calciatori e ci viene chiesto di affrontare situazioni pesanti a livello mentale. Grazie allo psicologo ho cambiato prospettiva. Tutto ciò che mi capitava di negativo ho iniziato a vederlo come un passo avanti, pensando che fosse qualcosa di utile per migliorare. Ora vedo tutto in modo diverso. Rispondo a me stesso con più comprensione. Prima ero veramente severo, pretendevo molto da me stesso: adesso sono tranquillo”.

“Tutti possiamo sbagliare, ma alla fine ciò che conta è sapersi rialzare. Non bisogna continuare a chiedersi il perchè delle cose. Il modo in cui mi parlo e tratto credo sia fondamentale per mantenere un atteggiamento positivo”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP