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INTERVISTE

Gila: “Quando il Milan ti sceglie non puoi dire no”

Published

1 ora ago

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Gila intervista Festival dello Sport

Intervista rilasciata direttamente al Festival dello Sport da parte dell’ex Lazio Mario Gila che ha raccontato cosa lo ha spinto al trasferimento al Milan.

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Le parole di Gila nell’intervista rilasciata al Festival dello Sport

“C’erano diverse squadre ma ho scelto il Milan perché, come già avevo detto la prima volta che ho visto Milanello, ha una storia importante. Quando ti chiama è difficile dire di no. Magari altri club erano in un momento migliore, ma quello che trovi al Milan non c’è da altre parti”. E proprio sulla possibilità di essere stato cercato anche dall’Inter, Gila ha confermato: “Sì”. Una scelta dettata anche dalla volontà di contribuire a riportare in alto un club dalla storia importante: “Ho scelto il Milan perché magari non è al livello di Inter e Napoli negli ultimi anni, ma aiutare a vincere una squadra del genere è una soddisfazione più bella rispetto ad altre squadre che stanno già vincendo”.

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