Gila: “Disastrosi nel primo tempo ma per il secondo tempo fatto meritavamo di più”

Il difensore del Milan Mario Gila, ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn nel postpartita della sfida dell’Olimpico contro la Lazio.

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Le parole di Gila a fine gara

Un Milan dai due volti?

“Sì, l’analisi è corretta. Penso che nel primo tempo siamo stati disastrosi, sinceramente. Non siamo stati il Milan che vogliamo ed è stata una partita molto diversa dal secondo tempo, dove invece abbiamo capito chi siamo, dove giochiamo e sicuramente abbiamo fatto molto di più che nel primo tempo. Penso che, dopo il lavoro che abbiamo fatto nel secondo tempo, meritavamo qualcosa in più. Molto positivo il secondo tempo, comunque bisogna lavorare perché non si ripeta la situazione del primo tempo e dobbiamo rimanere con le sensazioni positive del secondo”

Cosa vi è mancato nel primo tempo?

“Nel primo tempo troppe palle perse. Quando stiamo bene con la palla e siamo precisi, possiamo essere una delle migliori squadre del campionato e si è visto nel secondo tempo. Abbiamo fatto un secondo tempo incredibile, però è vero che poi quando non sei in condizioni positive, nei duelli qualunque squadra di Serie A ti può creare pericoli. Si è visto contro la Lazio. Loro stanno vivendo un momento molto positivo e l’abbiamo ripagata”

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