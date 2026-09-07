Gila: “I tifosi della Lazio sono bellissimi, ho voglia di ritrovare i miei ex compagni”

Mario Gila, ex difensore biancoceleste e attualmente al Milan, intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita del match con la Juventus, ha parlato della prossima sfida con la Lazio e dell’emozione di ritrovare i suoi ex tifosi. Ecco le sue parole.

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Le parole di Gila nell’intervista su Lazio Milan

“Ho tantissima voglia di ritrovare la squadra, i miei compagni che sono fantastici. Mi dispiace che non ci saranno i tifosi della Lazio che sono bellissimi, ma ho tanta voglia di ritrovare i miei ex compagni”.

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