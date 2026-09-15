INTERVISTE
Gila: “Tutti gli allenatori della Lazio mi hanno lasciato qualcosa”
Durante la vigilia di Europa League, il difensore Mario Gila è intervenuto in conferenza stampa per presentare Milan-Benfica: l’ex biancoceleste ha approfittato dell’intervista per ricordare anche il suo recente passato alla Lazio.
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Le parole di Gila nell’intervista sulla Lazio
“Ho imparato soprattutto nei momenti difficili, che mi hanno aiutato a maturare e a diventare un giocatore più forte. Alla Lazio ho vissuto momenti belli e brutti, ma le difficoltà mi hanno insegnato più di ogni altra cosa e mi hanno tenuto con i piedi per terra. Ogni allenatore che ho avuto, da Sarri a Tudor e Baroni, mi ha lasciato qualcosa. Oggi sono al Milan anche grazie a tutto quello che ho vissuto alla Lazio e al Real Madrid”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|G
|1
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|12
|4
|2
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|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
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|4
|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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