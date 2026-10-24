Gilardino: “Lazio? Hanno individualità eccezionali in grado di incidere”

L’allenatore dei crociati, Alberto Gilardino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei bordocampisti, al termine di Lazio Parma. Ecco riportate le sue parole.

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Le parole di Gilardino a DAZN nell’intervista postpartita di Lazio Parma

“Avevo chiesto ai ragazzi di stare compatti in fase difensiva e di lavorare bene nelle distanze. Abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio, dobbiamo essere più concreti. Nel secondo tempo siamo andati sotto nel punteggio in maniera troppo facile, con qualche imperfezione e ingenuità. Continuiamo a lavorare, siamo coscienti del momento. La Lazio ha individualità eccezionali, ha giocatori di qualità che possono decidere la partita in ogni momento. Noi dopo il 2-0 abbiamo fatto poco o nulla e questo non va bene”.

Le parole di Gilardino a Sky nell’intervista postpartita di Lazio Parma

“La fotografia della partita è chiara. Penso che abbiamo fatto un passo avanti nel primo tempo sotto il profilo delle distanze, abbiamo creato diverse situazioni pericolose, mentre nella ripresa abbiamo subito 2 gol troppo facilmente per qualche ingenuità che ci stiamo portando dietro. Non deve succedere, soprattutto per una squadra che ha un obiettivo chiaro. Dobbiamo fare velocemente questo percorso, ma qualche singolo è cresciuto. Potevamo fare di più a livello di atteggiamento”.

Sul lavoro mentale

“Paura e timore non devono diventare parte del nostro vocabolario. Siamo in difficoltà, è naturale, vanno affrontate con responsabilità, questo è determinante. Tra 4 giorni giocheremo in casa una partita importante, non decisiva, la prepareremo al meglio, dobbiamo invertire la rotta, ma sono certo che ce la faremo”.

Su Bernabè

“Ho preferito Sierro perché Adrian arrivava da uno stop di un paio di settimane, mercoledì rigiochiamo… Può giocare lì o da interno a piede invertito, ha le qualità per ricoprire tutti i ruoli del centrocampo”.

Su Lontani

“Ha margini incredibili sotto il profilo della qualità, dell’attacco alla profondità e dell’uno contro uno. In quella zona può e deve essere decisivo, ma anche da trequartista o interno di centrocampo, è molto giovane e va fatto crescere. Crediamo molto in lui, io in primis”.

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