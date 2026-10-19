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INTERVISTE

Giletti: “La Lazio ha dominato la Juventus”

Published

49 minuti ago

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Giletti intervista Juventus Lazio

Il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, noto tifoso della Juventus, il giorno dopo la sonora sconfitta con la Lazio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio dove ha detto la sua sul match.

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Le parole di Giletti nell’intervista su Juventus-Lazio

“Spalletti? Non si può mettere in discussione un allenatore di quel calibro, ma adesso deve fare delle scelte diverse. Deve stravolgere e fare nuovi tentativi perché questo modulo non regge. La Lazio ci ha dominati, pressati a tutto campo, ci veniva a prendere altissimi. Credo sia difficile uscirne, ma non sostituisci la personalità dei giocatori prendendo un nuovo allenatore. Celik è in chiara difficoltà, quando vedo Woltemade prendere la palla non ho fiducia, non so cosa voglia fare. Spalletti deve cambiare idea di calcio. L’uscita di Bremer ci fa capire quanta tensione ci sia tra i giocatori”

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