Lazio, senti l'incubo Gimenez: "A chiunque piacerebbe giocare in Serie A"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIMENEZ SERIE A INTERVISTA - Santiago Gimenez è l'incubo della Lazio. In sole tre apparizioni contro i biancocelesti, l'argentino ha messo a referto cinque gol. I capitolini l'hanno affrontato in Europa e Champions League, ma in un futuro potrebbero vederselo di fronte anche in Serie A. Cercato da diversi club italiani anche in estate, l'attaccante ha sottolineato in un'intervista a Sport Mediaset che sarebbe contento di giocare nel massimo campionato italiano.

Futuro in Serie A, l'intervista a Gimenez

“A chiunque piacerebbe giocare in Serie A, è un torneo molto competitivo. Tra l’altro ho anche il passaporto italiano grazie a mio padre”.

