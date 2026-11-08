Giordano: “Il Napoli darà tutto, giocatori ancora dalla parte di Allegri”

Ultima chiamata per Allegri, la sfida con Lazio può valere la panchina per il tecnico del Napoli: una partita assolutamente difficile per entrambe le parti secondo Bruno Giordano.

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Le parole di Giordano nell’intervista su Allegri prima di Napoli Lazio

Dopo l’ultima partita di Champions League è emerso uno spogliatoio in grande difficoltà. Giocando contro la prima in classifica, sono sicuro che i giocatori daranno tutto per evitare ulteriori critiche da parte dell’ambiente. È vero che la rosa è ridotta all’osso, ma i calciatori importanti che ci sono possono fare la differenza.

Giordano su Allegri

“Io credo che soltanto Massimiliano Allegri possa far ripartire il Napoli. Tra l’altro, mi dicono che i giocatori siano ancora dalla sua parte, nonostante tutto. Ora sono proprio loro che devono fare molto di più e sono convinto che Max possa trovare la strada giusta. Certo, domani contro la Lazio lo attende una partita complicata e, considerando che poi arriverà la sosta, bisogna evitare la sconfitta, perché avrebbe ripercussioni molto lunghe”.

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