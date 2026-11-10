Giordano: “Fuori da Roma mi dicono tutti la stessa cosa su Gattuso”

L’ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ha commentato l’avvio di stagione della Lazio di Gattuso in un lungo editoriale sulle colonne de Il Messaggero.

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Le parole di Bruno Giordano sulla Lazio di Gattuso in questo avvio di stagione.

“Un momento bellissimo. Inaspettato. Alla seconda sosta da primi in classifica è meraviglioso guardare tutti dall’alto in basso. Nessuno pensava quest’estate di poter vivere una situazione del genere. Questa Lazio ogni settimana che passa mi sorprende e mi dà l’idea che possa stare lì e giocarsela fino alla fine con tutti. Lo abbiamo visto contro Milan, Juventus e Napoli: due grandi sfide pareggiate e una vinta. La squadra ha preso coscienza di quello che può fare, ho questa sensazione. Anche l’amarezza dopo l’1-1 del Maradona dimostra questa svolta nella testa. Una mentalità da grande squadra. Speriamo che questo momento duri il più a lungo possibile”.

Giordano sui meriti di Gattuso.

“Il merito è sicuramente di Rino Gattuso che io ho sempre ammirato: prima per i suoi comportamenti, poi come allenatore. Sta facendo un lavoro enorme con il suo staff tecnico. E poi veniva descritto come un tecnico solo grintoso, perché quando sei un calciatore del genere le tue squadre devono per forza avere quella mentalità. Non è così, e anche se fosse non è una colpa, anzi. Ma quando ti appiccicano un’etichetta è difficile toglierla. La sua Lazio ha idee, è una squadra divertente, il suo calcio è ammirato in tutta Italia e ogni volta che incontro qualcuno in altre città me lo ribadisce”.

Giordano su dove può arrivare questa Lazio.

“Nessuno pensava, dopo il Mantova in Coppa Italia, potesse essere a questo punto della classifica. È presto per dire dove possiamo arrivare, al momento ci sono tre squadre, Inter, Roma e Como, che secondo me hanno qualcosa in più. Credo oggi che ci possiamo giocare il quarto posto contro Milan e Juventus, il Napoli non mi sembra abbia la forza per poter rientrare. A gennaio vedremo, ma per il quarto posto ci siamo anche noi. Ed è tutto bellissimo”

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