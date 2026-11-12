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INTERVISTE

Giordano: “Belahyane che sorpresa! Pinamonti? Mi aspettavo di più”

Published

4 ore ago

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Giordano intervista Belahyane Pinamonti

Bruno Giordano in queto momento di pausa ha provato a tirare alcune somme, nell’intervista odierna pe Radiosei ha detto la sua sui migliori e sui peggiori in casa Lazio: menzioni speciali per Reda Belahyane, Andrea Pinamonti e non solo.

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Le parole di Giordano nell’intervista sul campionato della Lazio: il pensiero su Belahyane e Pinamonti

“Per il momento, le migliori di questo campionato sono state Lazio, Roma e Como, con la prima che si fa preferire anche solo perché ha fatto più punti delle altre. In generale, le squadre che danno la sensazione di avere una caratura maggiore sono la squadra di Gasperini e l’Inter. In questo momento, la Roma è più sul pezzo e l’Inter può essere un po’ distratta dalla Champions. Il Frosinone, invece, può essere considerata la maggiore sorpresa del campionato. Anche perché la Lazio ha una storia diversa. La delusione principale? Il Napoli, più della Fiorentina”.

Giordano sui singoli

“Per quanto riguarda i singoli della Lazio, è difficile individuare il migliore di questo avvio. Forse, per i punti che ha portato è giusto dire Frattesi. La sorpresa è stato Belahyane, poi cito Floriani Mussolini, ma anche Noslin mi è piaciuto molto. La delusione? Forse da Pinamonti mi aspettavo di più”.

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