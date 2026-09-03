INTERVISTE
Giordano: “Fabiani sui tifosi? Belle parole. Perché non le rivolge anche a Lotito?”
L’ex Lazio Bruno Giordano ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha commentato le parole del direttore Angelo Fabiani sui tifosi biancocelesti in conferenza stampa.
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Le parole di Giordano su Fabiani e i tifosi
“Fabiani sui tifosi? Belle parole, ma mi chiedo perché non vengano rivolte al presidente della Lazio. L’amore del tifoso laziale è quello di andare in trasferta e rinunciare al resto. L’amore nei confronti della squadra non è mai mancato, si è arrivati a questo perché dopo 22 anni di infinite lotte siamo arrivati alla separazione. Pensare soltanto che sia un problema creato dai tifosi della Lazio non mi trova d’accordo. Questo stato di cose viene più dall’altra componente. Il livello della squadra, rispetto a 20 giorni fa, ha portato una bella boccata d’ossigeno. Ma il livello della squadra è più o meno lo stesso, puoi fare uno-due punti in più della scorsa stagione”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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