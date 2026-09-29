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INTERVISTE

Giordano: “Frattesi sa fare tante cose e ha voglia di migliorarsi”

Published

3 ore ago

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Giordano intervista Frattesi

Bruno Giordano ha rilasciato un’intervista a Radiosei per parlare di Turchia Italia e della crescita di Davide Frattesi.

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L’intervista di Giordano a Radiosei su Turchia Italia e la prestazione di Frattesi

“Chiaramente Frattesi ha voglia di migliorarsi, anche se le sue qualità sono chiare e non sono quelle di un Gattuso, per fare un esempio. Davide è un centrocampista offensivo, poi ci sono quelli di posizione, costruzione e rottura”.

“Non deve sentirsi penalizzato da questo punto di vista, anzi, deve migliorare le sue qualità innate, mettendole al servizio della squadra. Possiamo tranquillizzarlo, a noi sta bene così com’è, se poi vuole migliorare ulteriormente… meglio per tutti”.

Giordano sulle qualità di Frattesi

“È dinamico e sa fare tante cose, ma la fase conclusiva dell’azione è la parte migliore. Forse era anche un riferimento per Chivu, in quel frangente. So, tramite amici, che lui scelse di restare un anno fa all’Inter perchè il tecnico gli garantì di avere maggiore spazio, ma poi non lo ha trovato”.

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