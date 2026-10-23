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INTERVISTE

Giordano: “Gattuso una garanzia ma occhio ai black out”

Published

2 ore ago

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Giordano intervista Gattuso Lazio Parma

L’intervista dell’ex Lazio Bruno Giordano in vista della partita contro il Parma: su Radiosei il bomber ha scommesso su Gennaro Gattuso.

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Le parole di Giordano nell’intervista su Gattuso per Lazio-Parma

“La garanzia per domani può essere Gattuso, ma rispetto alla Juventus la preparazione alla gara non può essere stata la stessa a livello di atteggiamento. Mi auguro di sbagliare, ma è importante mettere un po’ sul chi va là l’ambiente. Questo è un campionato in cui non c’è spesso una netta differenza dentro le gare. Bastano 10′ di black-out stile Monza per tenere aperta la gara. L’atteggiamento mentale in vista del risultato finale determina tanto. Se la Lazio confermerà questo livello la partita la vince”.

Giordano sulla gara

“La difficoltà della gara in se è tattica. Fare la partita con l’attenzione di non prendere contropiede. Equilibrio e trovare soluzioni alternative nel modo di attaccare. Magari con comunicazioni strette e palla a terra, anche perché dal punto di vista aereo la Lazio non è fortissima. Vedo una vittoria della Lazio ma non in scioltezza. Il Parma sta facendo meno rispetto alle previsioni, l’augurio è quello di poter accentuare il loro momento negativo. Gli avvertimenti di Gattuso in conferenza sono normali, la cosa importante è che la squadra recepisca. Serve una prestazione di voglia ed impeto. Gara delicata rispetto a quella è la posta in palio a livello di classifica”

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