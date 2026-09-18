Giordano: “Bravo Gattuso a non fornire alibi a nessuno”

In un’intervista trasmessa su Radiosei, Bruno Giordano ha commentato le parole di Gennaro Gattuso nella conferenza stampa della vigilia del match della Lazio contro il Venezia e ne ha apprezzato lo stile comunicativo.

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“Gattuso oggi in conferenza stampa è stato perfetto sul tema degli alibi da evitare rispetto alle questioni extra-calcio e sull’etichetta che pende sulla sua carriera da allenatore. Lui ha una mentalità che l’ha portato ad essere ciò che da calciatore è stato. Ora c’è un altro tipo di mondo e di calcio, si sta adattando, ma deve anche sapere che il mondo stesso è cambiato”.

Sulla sincerità di Gattuso

“E’ un personaggio vero, nel bene e nel male ti dice una verità che va accettata. Bello avere personaggi così, altrimenti trovi solo personaggi che esprimono concetti vuoti e retorici. Mi è piaciuto perchè non si è preso tempo, c’è Amorim che ora ha già rinnegato il mercato. Mi arrabbio quando sento dichiarazioni di chi pensa di poter prenderti in giro. Forse l’unico errore che ha fatto nelle interviste è rendere pubblico che alla Lazio ‘non ci sono soldi’. Al laziale può far male, anche se i fatti già lo dimostrano. Ci sta, ma ti può esporre alla presa in giro di altre tifoserie”.

Sugli alibi

“Giusto anche quando dice che bisogna ripartire dal secondo tempo con il Milan. Le cose fatte bene sono chiare a tutti, bisogna lavorare sugli errori. Rispetto alla scorsa stagione c’è un tecnico che non fornisce alibi a nessuno. Giocatori compresi”.

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