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INTERVISTE

Giordano: “Contro la Juventus sarà un test, servirà equilibrio”

Published

3 ore ago

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Giordano intervista Juventus Lazio 15 ottobre

Solita intervista di Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: l’ex calciatore ha parlato di Gennaro Gattuso e della prossima sfida della Lazio in casa della Juventus. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Giordano su Juventus Lazio e su Gattuso

Su Gattuso

“Il credo di Gattuso è quello di spingere, di avere una mentalità che poi durante la gara porta anche delle accortezze e delle varianti. Basta vedere i movimenti di Nuno Tavares che spesso si sposta in zona centrale. Sicuramente Gattuso sta preparando la gara con Juventus continuando a martellare sui concetti che hanno portato a questi risultati. Ora non puoi fare marcia indietro. La Lazio non sa gestire le partite sotto l’aspetto del palleggio. Allora lui intanto vuole spingere per prendersi un bel vantaggio. L’unica cosa è riconoscere quando sei in difficoltà per porre rimedio. La vera prodezza è stata quello che è accaduto dopo il Mantova. In quella settimana si è visto il suo lavoro nella testa dei giocatori”.

Sulla preparazione alla sfida con la Juventus

“La Juventus è un test, ma alcune frazioni di gioco le ha steccate anche con Venezia e Monza. Questo dimostra che non puoi andare sempre a cento all’ora, è lì che devi essere bravo per trovare delle contromisure. Se con una grande squadra mi trovo in vantaggio non sono io che devo prendere i contropiedi”.

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