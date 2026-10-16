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Giordano: “Quanti della Lazio giocherebbero alla Juve? Sono superiori”

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4 ore ago

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Giordano intervista Juventus Lazio confronto

Bruno Giordano ha evidenziato i punti deboli della Juventus, prossima avversaria della Lazio: secondo quanto dichiarato dall’ex giocatore nel corso dell’intervista concessa a Radiosei, pochi giocatori biancocelesti, a livello individuale, reggono il confronto con i bianconeri.

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Le parole di Giordano nell’intervista sul confronto fra i giocatori della Lazio e della Juventus

“La sensazione è che la Juventus sia una squadra che sbilancia molto e ti dà tante possibilità di colpire in contropiede. Vedo poco equilibrio, anche in virtù della loro voglia di fare risultato. La Lazio deve essere brava a sfruttare gli spazi, che è anche un po’ la forza della squadra biancoceleste in questo inizio di stagione. Anche la Lazio lascia degli spazi, il problema in tal senso potrebbe essere Kolo Muani. Loro giocano in casa, giocheranno in avanti, la Lazio può essere più tranquilla nell’accettazione del risultato, questo va sfruttato”. 

Sul confronto fra i giocatori

“Quanti titolari della Lazio lo sarebbero anche alla Juventus? La differenza c’è, hanno tante assenze. Tavares, Taylor e Frattesi ci starebbero tranquillamente. In virtù dell’assenza di Yldiz, anche Zaccagni troverebbe una maglia. Per il resto sulla carta sono superiori”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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