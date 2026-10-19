Giordano: “Lazio padrona, una delle partite più belle degli ultimi 30 anni”

In un’intervista ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano si è detto estremamente soddisfatto della vittoria della Lazio contro la Juventus, tra le più belle degli ultimi 20-30 anni; l’entusiasmo nello spogliatoio sta facendo bene a tutti i singoli giocatori, che sembrano rinati.

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Le parole di Giordano nell’intervista su Juventus Lazio e sui singoli

“Ho assistito ad una delle partite più belle che ricordo degli ultimi 20-30 anni. E non esagero. Una gara così si può fare ma difficilmente la fai in casa della Juventus. Ho visto una squadra fantastica, nell’applicazione e nella tattica; avranno sbagliato 5-6 passaggi in 90′. Credo che alla Juventus sia rimasta solo la maglia. Questa penso sia una gara da ricordare, vanno elogiati calciatori e allenatore. Lazio da subito padrona ieri. Partita bella, ha giocato palleggiando, col contropiede bello e manovrato, in tanti modi e sempre bene”.

Sull’entusiasmo della squadra

“C’è un entusiasmo contagioso, si vede. Gattuso è personaggio umile, non è uno di quegli allenatore che si prende la scena, e oggi si fanno più processi alla Juve che complimenti alla Lazio. La Lazio ha giocato in tanti modi e ha fatto bene in tutti. Ci sono calciatori rinati, vedi Belahyane, oppure Tavares. Gattuso lascia tanta libertà ma non è un caso quello che viene fuori, tutti seguono lo spartito, sanno dove devono stare. Ci dobbiamo godere questo inizio di stagione e questa gara ce la dobbiamo ricordare. Ora è importante che tutto l’ambiente mantenga i piedi per terra, ma questa vittoria dà morale. La squadra è bella, compatta, si vede”.

Sui singoli

“Rovella e Cataldi dovranno sudare molto per prendere il posto a Belahyane. Sutalo credo sia il migliore dei centrali, è meno veloce di Gila ma più tecnico; è forte, ha esperienza internazionale, è un nazionale, non è una scoperta. Ad ogni modo questa Lazio ha un gioco corale, tutti attaccano e tutti difendono”.

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