Giordano: “Pinamonti? Deve avere la voglia di prendersi il posto ed essere protagonista”

Bruno Giordano ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha tracciato un bilancio sulla Lazio dopo le prime quattro giornate di campionato soffermandosi anche su Gattuso e alcuni singoli.

Leggi Anche: Amorim torna sul pari con la Lazio: “La squadra non ha giocato bene”

Le parole di Giordano sulla Lazio

“Lazio-Milan ha visto un primo tempo fatto in modo eccellente, il secondo appannaggio del Milan. Poi nella ripresa i ruoli si sono invertiti. Bisogna sempre vedere meriti e demeriti. Partita dai due volti, gara giocata a viso aperto, forse con un po’ di esperienza nei primi 20 minuti della ripresa, rallentando il palleggio. La Lazio ha continuato ad accelerare in forza del doppio vantaggio. Poi nella parte finale sono mancate le energie, è uscito il Milan che ha meritato il pareggio.

Giocare tutto il campionato con i ritmi del primo tempo di Lazio-Milan è impossibile. A Udine la Lazio ha spinto solo nella ripresa, se l’avesse fatto anche nel primo magari non avrebbe avuto le stesse energie nel finale di gara. Poi può accadere che incontri Bologna o Fiorentina, vai avanti 2-0 e il risultato non cambia perché queste squadre non hanno i giocatori che ha il Milan. Se sbagli con le grandi qualcosa paghi. Resta l’ottima prestazione e la voglia dei calciatori di essere squadra”.

Sui singoli

“Pinamonti non è al 100%, deve mettere minuti e stare bene. Noslin e Cancellieri sono carichi per i gol fatti. Pinamonti deve avere la voglia di prendersi il posto ed essere protagonista. Ci sono tante gare perché Pinamonti dimostri il suo valore. Gattuso sta facendo un’ottima gestione. Ha valorizzato Belahyane che sembrava non potesse giocare, oltre al lavoro fatto su Tavares. I giocatori devono avere tempo per comprendere il sistema di Gattuso. Icardi? Gattuso voleva un giocatore diverso, che lavora poco per la squadra. Solo alla fine del campionato si capire se è stata la scelta giusta. A me non ha mai fatto impazzire, segna ma le sue squadre poi non centrano il bersaglio grosso”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP