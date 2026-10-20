Giordano: “La stagione è lunga, ma credo che la Lazio possa mantenere un grandissimo livello”

Solita intervista di Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore della Lazio ha parlato del momento della squadra allenata da Gennaro Gattuso.

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L’intervista di Giordano sul momento della Lazio

Sul momento della Lazio

“Tanti che hanno avuto la fortuna di essere allenati da Lippi hanno oggi quella grande capacità di gestione del gruppo. Poi c’è la bellezza della partita di domenica che non va dispersa. Ci sono quelle partite che domini, poi hanno un sapore diverso se lo fai in casa di quelle due tre squadre che hanno fatto la storia. Come l’ha presentata la gara Gattuso era molto credibile perchè parliamo di un ex calciatore ha fatto la storia. Ora non credo ci sia il rischio di un calo di tensione o dell’intensità nel corso della settimana. Poi arriveranno le sconfitte, come è logico che sia, ma per altri motivi. Il credo di Gattuso è quello della concentrazione, oltre che di concetti di gioco che sta mettendo in mostra. Certo, ora tutti si aspettano il massimo, ma i giocatori è questo quello che ricercano. La loro voglia di essere protagonisti è stato fondamentale. Ora sei in ballo e vuoi ballare”.

Sulle altre squadre

“Hai fatto tanto e ci sono squadre che zoppicano vistosamente come Napoli, Atalanta e Juventus. Poi la stagione è lunga, quelle rose sono superiori, ma credo che la Lazio può mantenere un grandissimo livello. Ora sono le altre che devono fare qualcosa di sensazionale per recuperare terreno”.

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