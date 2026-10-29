Giordano: “La Lazio sta facendo qualcosa di incredibile, forse ce ne accorgeremo tra 50 anni”

Consueta intervista di Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei, dopo la sfida vinta contro il Sassuolo e il raggiungimento del primo posto in classifica per la Lazio. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Giordano sulla Lazio

Sulla stagione della Lazio

“La Lazio sta facendo qualcosa di incredibile, forse ce ne accorgeremo tra 50 anni. Non stiamo dando il giusto valore a tutto quello che sta accadendo. Record su record, la bellezza e la semplicità con cui gioca, il valore della squadra. La Lazio, in questo momento, gioca il miglior calcio in Italia con Como e forse la Roma. Non ci deve più sorprendere il modo in cui sta giocando, la speranza è possa durare e che non sia solo una meteora. La strada mi sembra tracciata, anche perchè le altre fanno male e le distanze aumentano. La bellezza dei tifosi che hanno riempito Reggio ha fatto il resto”.

Sulle big

“Ora bisogna dare seguito, poi tutti sappiamo che quando incontrerai Como, Napoli, Inter e le altre grandi qualcosa potrai lasciare. Ma si parte dal presupposto che sarà difficile per tutte riprenderti. Juve e Milan, per esempio”.

Sulla scelta della punta

“Noslin ormai titolare rispetto a Pinamonti? Sta diventando più complicato per il secondo, ma per merito dell’olandese. Sarà così anche per Rovella e Cataldi visto come sta giocando Belahyane. Il merito lo stabilisce il campo, a meno che non parliamo di fenomeni come Messi e Ronaldo. Noslin sta facendo benissimo, non solo per i gol”.

Sui difensori

“Diogo Leite o Provstgaard? Bella domanda, li puoi alternare in base alle partite. Hanno entrambi un bel piede, sanno impostare bene. Il portoghese gioca più sull’anticipo, l’altro sulla posizione”.

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